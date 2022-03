Domenica torna Corritalia lungo le strade di 35 città

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Torna, domenica 20, Corritalia, la manifestazione podistica dell'Associazione italiana Cultura Sport (AiCS) che si svolge su tutto il territorio nazionale con iniziative pensate per atleti, amatori ma anche semplici appassionati. La 29/ma edizione si svolgerà in 35 città italiane che attendono oltre 60mila partecipanti, impegnati in gare podistiche per tutti: saranno organizzate infatti sia competizioni riservate ai tesserati AiCS (categorie Promozionale, Assoluti e Master), sia gare non competitive a passo libero.

Protagonisti di queste ultime anche i più piccoli, grazie al coinvolgimento, da parte dei Comitati locali AiCS, di tanti istituti che porteranno le proprie scolaresche (con genitori e docenti) a partecipare all'iniziativa.

I percorsi sono studiati appositamente tra le vie e le piazze dei centri storici, oppure in luoghi di particolare interesse culturale, architettonico, urbanistico e paesaggistico: fare attività fisica all'aria aperta permetterà così ad adulti e bambini di apprezzare i tesori più o meno noti delle nostre città. È il caso ad esempio di Bologna, Brescia, Palermo, Roma, ma anche della laguna veneta, di Foggia, culla del barocco pugliese, Milano, Verona e Vicenza. Tra le altre, anche Modena, Messina e Palma di Montichiaro nell'agrigentino, patria del Gattopardo, che per l'occasione potranno essere (ri)scoperte da cittadini e turisti.

Ed è per questo che le finalità di Corritalia sono riconosciute dalle Istituzioni italiane, come il Ministero della Transizione ecologica, che patrocina l'iniziativa insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. (ANSA).