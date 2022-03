Ryder 2023: Chimenti, "Stenson scelta fantastica"

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Quella di Henrik Stenson è una scelta fantastica. Si tratta di un grandissimo giocatore, che ha dimostrato il suo valore nella sua ottima carriera ed ha tutti i titoli per rappresentare l'Europa in un appuntamento così importante". Franco Chimenti, presidente della Federazione Italiana Golf, commenta così la scelta della Ryder Cup Europe che ha nominato lo svedese Stenson quale capitano del Vecchio Continente alla Ryder Cup 2023 di Roma.

"Stenson - ha aggiunto Chimenti - è inoltre un uomo perbene.

Spero di incontrarlo presto in modo di complimentarmi con lui di persona. Un plauso anche alla Ryder Cup Europe per questa scelta eccellente". (ANSA).