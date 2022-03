Atletica: assessore, ok a 100 metri Jacobs ai Fori Imperiali

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Il remake ai Fori Imperiali a Roma dei 100 metri di Tokyo 2020 vinti da Marcell Jacobs "è un'iniziativa organizzata dal ministro del Turismo, noi abbiamo dato la nostra più grande disponibilità a portarla a Roma e naturalmente abbiamo detto già agli organizzatori indicati dal Ministero del Turismo che siamo pronti a dare l'autorizzazione", tuttavia "aspettiamo due cose: il progetto definitivo e l'individuazione della data, perché l'altro aspetto fondamentale è che questa manifestazione non vada ad impattare la programmazione della Fidal con il Golden Gala del 9 giugno e quindi si sposi alla programmazione preesistente agli eventi della Fidal e delConi in quel periodo". Lo ha detto l'assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato, a margine della presentazione in Campidoglio della Acena Run Marathon di Roma. (ANSA).