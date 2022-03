Atletica, Belgrado: Jacobs squalificato per falsa partenza

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - L'olimpionico dei 100 metri, Marcell Jacobs, è stato squalificato per falsa partenza nella finale dei 60 metri del meeting di Belgrado. Il rappresentante delle Fiamme Oro era in corsia e ha lasciato la pista fra le grida di delusione del pubblico. In precedenza Jacobs aveva vinto la propria batteria, correndo in 6.56.

Nei 60 femminili successo della rappresentante delle Fiamme Azzurre, Zaynab Dosso. (ANSA).