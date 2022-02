Ucraina: Tiro a volo: Europei non si faranno più in Russia

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Non si svolgeranno più a Mosca gli Europei di tiro a volo in programma dal 15 al 30 agosto. La decisione è stata presa dall'ente continentale di questo sport dopo che il presidente della federazione italiana, ed ex vicepresidente di quella mondiale, Luciano Rossi, ha scritto, a nome della Fitav, al suo omologo dell'ente europeo, Alexander Ratner, chiedendogli se "alla luce della drammatica situazione che coinvolge l'Europa e in particolare l'Ucraina"non fosse il caso di spostare altrove la manifestazione, che assegnerà anche le prime carte olimpiche per i Giochi di Parigi 2024.

Quasi immediata la risposta di Ratner: "sono fortemente preoccupato, e dispiaciuto, e capisco che non tutti gli atleti potranno venire al campionato europeo. Secondo Ratner da parte della federazione non c'è "alcun diritto di rendere le competizioni diseguali o di limitare gli atleti nella possibilità di vincere una carta per i Giochi di Parigi 2024.

Troveremo una soluzione - conclude -, e ospiteremo il campionato in qualche altra sede". (ANSA).