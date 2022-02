Vela: a 'L'Uomo e il Mare' le Formula 1 della Coppa America

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - La stagione delle barche volanti non finisce di stupire. Dai monoscafi con foil avveniristici come gli AC 75 della Coppa America, gli AC 40, nuove imbarcazioni da poco in costruzione per l' edizione numero 37 del trofeo sportivo più antico del mondo, ai trimarani oceanici come quello di Giovanni Soldini sempre in cerca di record.

Nella puntata di oggi dell' Uomo e il mare", la rubrica dedicata al mare alla vela e ai suoi personaggi, ideata, curata e condotta da Giulio Guazzini, in onda questa sera alle 23.20 su Raisport +HD, ampio spazio ,in apertura, sarà dedicato al mondo dell' America's Cup che in attesa dell'indicazione della località da parte dei defender neozelandesi, s'interroga attraverso la voce dei protagonisti. Oltre a Francesco De Angelis, Vasco Vascotto e Francesco Mongelli, le parole dei veterani Massímo Galli e Terry Hutchinson uomo di punta di American Magic durante la scorsa edizione della Coppa ad Auckland.

In fine la cronaca della Rorc Transatlantic Race vinta dal navigatore milanese Giovanni Soldini a bordo del suo trimarano Multi 70 Maserati. Fra pochi giorni partirà la Rorc Carribian Race di 600 miglia fra le isole. Oltre a quella di Giovanni, anche la testimonianza di Johon Elkan presidente di Stellantis e appassionato velista che in passato ha fatto parte del variegato equipaggio di Maserati. (ANSA).