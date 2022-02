Rugby: Sei Nazioni; Italia con due esordienti a Parigi

(ANSA) - VERONA, 04 FEB - Il ct dell'Italrugby Kieran Crowley, al debutto sulla panchina azzurra nel Sei Nazioni, ha ufficializzato la formazione che domenica a Parigi (inizio alle 16) affronterà la Francia nel match della prima giornata del torneo di quest'anno (diretta su Sky Sport Uno e, in chiaro, su TV8).

Nel XV scelto da Crowley, il triangolo allargato sarà formato da Padovani, Ioane e dall'esordiente Tommaso Menoncello, che viene dalla nazionale under 20. Torna dal primo minuto, dopo il match di Roma contro gli All Blacks, la coppia di centri formata da Brex e Zanon, mentre le chiavi della mediana saranno affidate a Garbisi e Varney.

In terza linea insieme al capitano Michele Lamaro scenderanno in campo Sebastian Negri e il secondo esordiente nel XV titolare, Toa Halahifi, equiparato neozelandese del Benetton.

Seconda linea formata da Ruzza e Cannone, mentre in prima linea insieme a Fischetti e Lucchesi si rivede Tiziano Pasquali che torna a vestire la maglia azzurra dopo l'apparizione del settembre 2019 ai Mondiali in Giappone. (ANSA).