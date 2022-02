Pechino -1: positivo norvegese Riiber,campione combinata nordica

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Il norvegese Jarl Magnus Riiber, grande favorito per le prove di combinata nordica ai Giochi invernali 2022 al via domani, è risultato positivo al Covid-19 a Pechino. Lo ha annunciato il Comitato olimpico norvegese, sottolineando che il biatleta Johannes Boe, leader della squadra e da anni dominatore nella disciplina, è sotto osservazione perchè considerato un caso di contatto.

Riiber, 24 anni, è asintomatico e si trova in isolamento in un albergo a Zhangjiakou, il sito a circa 180 chilometri a nord-ovest di Pechino che ospita parte delle discipline dei Giochi, nella speranza di negativizzarsi prima del 9 febbraio, quando è in programma la prima prova di combinata nordica.

Secondo il comitato norvegese, sono al momento sei gli atleti sono considerati casi di contatto: oltre a Boe, Ingrid Landmark Tandrevold (biathlon), Mons Roeiseland (snowboard), Johanne Killi (sci freestyle), Anna Odine Stroem (salto con gli sci) e Joergen Graabak (combinata nordica). Tutti sono in isolamento in una stanza singola, ma possono continuare ad allenarsi, da soli, e partecipare a gare. Non è chiaro, però, quali siano le indicazioni per partecipare ad una prova in staffetta, che prevede un contatto fisico al cambio del tedoforo. (ANSA).