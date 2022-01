Credito Sportivo: accordo con Csain per promozione sport,cultura

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - L'Istituto per il Credito Sportivo (Ics) e Centri sportivi aziendali e industriali (Csain) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la più ampia diffusione e promozione delle attività sportive, sociali e culturali. Csain è un ente di promozione sportiva fondato in Confindustria nel 1954, e anche ente di promozione sociale, e ha come scopo la promozione delle attività sportive, culturali, assistenziali e ricreative del tempo libero. L'accordo offre la possibilità a tutte le realtà affiliate allo Csain di potere usufruire di prodotti dedicati per finanziamenti fino a € 60.000 euro garantiti dal solo Fondo di Garanzia e da una lettera dell'Ente.

Altra misura significativa è "Valore Sport per tutti", dedicata allo Csain e alle sue articolazioni territoriali, per investimenti fino a tre milioni relativi alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi. "Ringrazio il Credito sportivo e il presidente Abodi - ha detto il presidente Csain, Luigi Fortuna - per la sensibilità dimostrata in un momento importante come questa ripresa post pandemica, dando alle associazioni un ulteriore agevolazione nell'accesso a contributi per una corretta offerta di sport ai nostri soci. L'altra misura, 'Valore Sport per tutti', ci offre l'opportunità di costruire e di fondere sul territorio impianti con il 'brand Csain', quindi eco e auto sostenibili". "La firma della convenzione - Le parole del presidente dell'Ics, Andrea Abodi - ha come obiettivo quello di fornire prodotti e servizi allo Csain, che è un punto di riferimento per numerose realtà sui territori. Sostenere questo modello per noi non è solo un dovere di missione, ma un investimento". (ANSA).