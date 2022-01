Pugilato: entra nelle università, corsi a scienze motorie

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Il pugilato entra nelle Università.

Lo annuncia il presidente della federboxe, Flavio D'Ambrosi, spiegando che "la Federazione ha raggiunto un traguardo importantissimo. Su input del sottoscritto e del consiglio federale - dice D'Ambrosi -, il consigliere Marco Consolati ha tracciato un accordo con l'Università degli studi di Roma del Foro Italico, attraverso cui verranno istituiti dei corsi di pugilato all'interno della Facoltà di Scienze motorie. Quindi, per la prima volta nella storia - sottolinea il presidente della Fpi - la materia del pugilato entra all'interno dell'università, elevando in Italia a livello accademico la nobile arte" "E questa è una dimostrazione - conclude D'Ambrosi - che, anche se purtroppo la pandemia non si arresta, la Fpi e le sue società affiliate non si fermano. Adesso è il momento di mettere mano ai processi formativi innovandoli ed adeguandoli alle nuove esigenze". (ANSA).