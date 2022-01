Vela: Soldini comincia stagione alla Rorc Transatlantic Race

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Comincia tra pochi giorni la nuova stagione sportiva di Maserati Multi 70 con Giovanni Soldini, che sabato prossimo, 8 gennaio, saranno al via da Lanzarote alla ottava edizione della Rorc Transatlantic Race, organizzata dal Royal Ocean Racing Club in collaborazione con Yacht Club de France.

Oltre duecento navigatori provenienti da 22 paesi diversi di troveranno a competere lungo una rotta di circa 2995 miglia nautiche nell'Atlantico, dopo aver superato le Isole Canarie.

Una partenza che richiede scelte tattiche prima di navigare nell'oceano fino a Quarantine Point, a est di Grenada, nei Caraibi orientali. Maserati Multi 70 si prepara a solcare le onde in assetto volante, sfidando in una gara altamente competitiva i multiscafi rivali Argo (USA), PowerPlay (CAY) e Ultim Emotion 2 (FRA) con il comune obiettivo di infrangere il record di 5 giorni, 22 ore, 46 minuti e 03 secondi, stabilito dal MOD70 Phaedo 3 di Lloyd Thornburg nel 2015.

"Tutto è pronto per la Transat - commenta Soldini - sarà una regata combattuta, i nostri concorrenti hanno già dimostrato di essere ad un livello molto alto e quindi come sempre venderemo cara la pelle. Sarà entusiasmante". Maserati partecipa alla regata per la terza volta, dopo le edizioni del 2016 e del 2018, quando ha tagliato per primo il traguardo con un tempo di 6 giorni, 18 ore, 54 minuti e 3 secondi. Soldini è accompagnato da cinque professionisti: gli italiani Vittorio Bissaro, Francesco Pedol e Matteo Soldini, lo spagnolo Oliver Herrera Perez e il francese Thomas Joffrin. (ANSA).