Tennis: Atp Cup; Spagna e Polonia più vicine a semifinale

Spagna e Polonia avvicinano la qualificazione alla semifinale di ATP Cup. Il 3-0 maturato rispettivamente contro Norvegia e Georgia mantiene le due nazionali in testa ai rispettivi gironi a punteggio pieno dopo due giornate.

Roberto Bautista Agut si è confermato l'uomo in più della Spagna nella manifestazione. "Mi piace giocare in Australia, qui riesco a esprimere il mio miglior tennis" ha commentato dopo il 6-4 7-6(4) su Casper Ruud, unico Top 10 tra i protagonisti del Gruppo A.

Bautista ha completato il successo spagnolo dopo il 6-3 6-3 dell'ex Top 10 Pablo Carreno Busta sul numero 345 del mondo Viktor Durasovic.

Nella sfida che ha aperto la seconda giornata del Gruppo D, sulla Ken Rosewall Arena, la Polonia ha sconfitto la Georgia che non ha schierato il proprio numero 1 Nikoloz Basilashvili, finalista l'anno scorso a Indian Wells.

Kamil Majchrzak, allenato dall'ex Top 10 svedese Joakim Nystrom, ha dominato 6-1 6-1 Aleksandre Bakshi, numero 974 del mondo.

Alexandre Metreveli, nipote del finalista di Wimbledon nel 1973, l'edizione del boicottaggio, ha sostituito Basilashvili e sognato per un set abbondante la vittoria contro il numero 9 del mondo Hubert Hurkacz che gli avrebbe fruttato 30 punti in classifica. Ma il georgiano, numero 571 del ranking, ha finito per cedere 6-7(5) 6-3 6-1.

Nella mattinata italiana sono scattati gli altri due incontri di giornata: Argentina-Grecia e Serbia-Cile. Il primo ha visto il successo dei sudamericani, sulla carta prevedibile, ma non con il netto 2-0 dopo i singolari che è stato l'esito finale. Pochi dubbi che Federico Delbonis, dall'alto del suo 44° posto mondiale e della sua esperienza, facesse un sol boccone di Michail Pervolarakis, n.399 (7-6 6-1 il punteggio). Non era invece ovvio che Diego Schwartzman, n.13, battesse Stefanos Tsitsipas, n. 4, 6-7 6-3 6-3.