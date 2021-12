Atletica: la maratona di Roma resta confermata il 27 marzo 2022

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - La Maratona di Roma resta confermata per il 27 marzo 2022. E' quanto precisa il Comitato Organizzatore della Maratona di Roma.

"Non esiste alcun collegamento - sottolinea Infront - con la corsa di 10km prevista per domani 31 dicembre e annullata oggi".

