Torino: niente Coppa d'Africa per Singo, attesa Aina

Niente Coppa d'Africa per Wilfried Singo: l'esterno del Torino non è stato convocato dalla Costa d'Avorio. Il granata resterà quindi agli ordini di Ivan Juric, mentre c'è attesa di sapere se la Nigeria convocherà Ola Aina.

La lista del ct delle 'Super Aquile', Augustine Owen Eguavoen, sarà fondamentale anche per le strategie di mercato del club di Urbano Cairo, che durante la finestra di gennaio potrebbe cercare un esterno per sopperire all'eventuale assenza di Aina.

