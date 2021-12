Pechino 22: confermata presenza Cina nell'hockey ghiaccio

(ANSA) - ZURIGO, 07 DIC - L'ultimo dubbio è sciolto: la Cina padrona di casa presenterà una sua rappresentativa di hockey ghiaccio maschile nel torneo dell'Olimpiade invernale che, tra meno di due mesi (dal 4 febbraio 2022), ospiterà a Pechino.

Ad annunciarlo è stata la federazione mondiale di questo sport, al termine di una riunione in cui si è discusso di questo argomento. Il regolamento dei Giochi obbliga il paese ospitante ad essere presente in ogni disciplina, ma gli organizzatori temevano che la debolezza del loro team di hockey ghiaccio, n.32 del ranking mondiale, inserito in un girone di ferro con Usa, Canada e Germania, procurasse brutte figure e imbarazzi sia agli organizzatori stessi che a tutto il paese. Quindi avevano avanzato l'ipotesi che la Cina fosse presente solo nel torneo femminile, ma ora "il Consiglio dell'Iihf (la federazione mondiale ndr) ha stabilito di mantenere la decisione del 2018 di garantire comunque un posto alla Cina, che pertanto giocherà", ha detto oggi il presidente della Iihf LucTardif. E questo anche se di fronte a loro i cinesi troveranno vari assi della Nhl, decisi a confermarsi tali anche contro chi li ospiterà. (ANSA).