Golf, Tiger Woods: tornerò a giocare ma non più full time

(ANSA) - WASHINGTON, 29 NOV - Il campione di golf Tiger Woods non tornerà più a giocare a tempo pieno e selezionerà accuratamente i tornei cui partecipare. Lo ha annunciato lui stesso a Golf Digest, nella sua prima intervista dopo le ferite alle gambe riportate in un incidente automobilistico in California nove mesi fa.

"Penso sia realistico pensare che giocherò nuovamente nel circuito un giorno, non più a tempo pieno ma scegliendo, come fece Ben Hogan", ha detto. (ANSA).