Consegnati premi Coni-Ussi, Malagò 'sport va avanti'

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Cerimonia di consegna al Salone d'Onore del Coni dei premi Coni-Ussi 2021. Si tratta della 71/a edizione , del 55/o Concorso Letterario e del 50/o Racconto Sportivo. "La vita va avanti, il Coni va avanti e lo sport va avanti. Sono felice che ci rivediamo per portare avanti un percorso di storia e tradizione che riguarda il nostro mondo. Il concorso letterario e il racconto sportivo sono due fiori all'occhiello del Coni", ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò. La commissione, presieduta da Gianfranco Coppola e composta da Stefano Barigelli, Ivan Zazzaroni, Daniele Dallera, Francesco Saverio Intorcia, Paolo Brusorio, Auro Bulbarelli, Federico Ferri e Danilo di Tommaso ha assegnato i seguenti riconoscimenti: sezione "Stampa Scritta - Cronaca e Tecnica" a Francesco Grant/Ansa; sezione "Stampa Scritta- Costume e Inchiesta" a Stefano Mancini/La Stampa; sezione "Desk - Stampa Scritta" ad Antonio Cantù/ La Gazzetta dello Sport; sezione "Televisione" a Monica Vanali/Mediaset; sezione "Desk-Televisione" a Paola Arcaro/ Rai; sezione "Under 35"a Giorgia Cenni/Sky Sport e Giorgio Marota/Corriere dello Sport; sezione "Radio, Innovazioni Tecnologiche e/o Multimediale" a Francesco Repice/ Radio Rai. Per quanto riguarda il 55/o Concorso Letterario, questi i riconoscimenti assegnati: per la sezione narrativa primo premio ad Angelo Carotenuto con "Le Canaglie"; per la sezione saggistica primo posto per Nicola Sbetti con "Giochi Diplomatici. Sport e politica estera nell'Italia del secondo dopoguerra"; per la sezione tecnica primo premio per Francesco Pasqualoni con "Alimentazione, integrazione e composizione corporea per la macchina uomo in modalità sport". Il 50/o Racconto Sportivo è stato invece vinto da Fulvio Conenna con "Vita da testimone". Il premio Coni "Una penna per lo Sport - Giorgio Tosatti" a Luigi Ferrajolo. (ANSA).