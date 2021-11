Pugilato: pesi leggeri, Kambosos batte a sorpresa Teofimo Lopez

(ANSA) - NEW YORK, 28 NOV - L'australiano George Kambosos Jr.

ha battuto a sorpresa l'americano Teofimo Lopez ai punti e si è impossessato delle cinture dei pesi leggeri WBA, IBF e WBO. Nel Hulu Theatre di New York Lopez, 24 anni, ha incassato la prima sconfitta in carriera. Kambosos, 28 anni, ha vinto con verdetto non unanime. Due giudici gli hanno assegnato il successo 115-111 e 115-112. Il terzo ha preferito Lopez 114-113. I pugili hanno dato vita ad un match feroce, finendo entrambi coperti di sangue e lividi. Kambosos ha sorpreso il suo avversario all'inizio con un atterramento al primo round, prima di cadere lui stesso a terra al decimo. E' comunque rimasto imbattuto (20 vittorie, di cui 10 per KO), infliggendo una dolorosa sconfitta a Teofimo Lopez, che nel 2020 aveva a sua volta costituito una sorpresa conquistando le tre cinture dopo la vittoria contro Vasyl Lomachenko. (ANSA).