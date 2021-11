Basket: Mondiali 2023;domani l'Olanda, Italia cerca riscatto

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Dopo la sconfitta in Russia, l'Italia affronta domani l'Olanda al Forum di Assago per conquistare i primi punti nel girone di qualificazione ai Mondiali 2023 .

L'allenamento sostenuto sul parquet dell'impianto milanese ha fornito le ultime indicazioni allo staff tecnico, che ha scelto i 12 che affronteranno gli olandesi: restano fuori Bortolani, Lever, Procida e Spagnolo. Ritorno in campo per il capitano Michele Vitali, out nella partita di San Pietroburgo di due giorni fa. Esordi assoluti con la Nazionale A per Bruno Mascolo e Mattia Udom.

"Siamo arrabbiati. Sappiamo che in un torneo come le qualificazioni ogni passo falso può essere decisivo - ha detto Davide Alviti -. Per questo che dopo la partita in Russia abbiamo lavorato sugli errori commessi. L'Olanda è una squadra arcigna, che tenterà di indirizzare la gara sulla fisicità. Sarà una gara spigolosa, ruvida, ma vogliamo chiudere la 'finestra' con una vittoria. Per la nostra classifica, e per regalare un'emozione al pubblico di Milano, che sappiamo sarà il nostro uomo in più".

L'avversaria di domani, guidata da Maurizio Buscaglia, è reduce dalla sconfitta casalinga con l'Islanda. (ANSA).