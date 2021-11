Atletica: Camossi "Jacobs pronto al rientro, ora è più forte"

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - In pista a febbraio, prima con le gare indoor e poi da maggio anche sulla 'sua' distanza, i 100: Marcell Jacobs è pronto al rientro. "Il meeting non è ancora definito, ma a febbraio Marcell ci sarà", dice all'ANSA Paolo Camossi, allenatore dell'olimpionico di Tokyo. "Sappiamo che tutti aspettano al varco: io dico sempre che anche Bolt o Lewis hanno perso qualche gara. Ma la differenza e' che prima Marcell rincorreva, ora rincorre". Il primo meeting possibile (da definire solo l'intesa con gli organizzatori) e' il 4 febbraio, a Berlino, poi le occasioni per nuovi test, sempre indoor, a Leivin, Birmingham e Turun, tutti a febbraio. A maggio, poi, un passaggio al meeting outdoor di Eugene "per testare la pista velocissima dei Mondiali di luglio". "A Tokyo siamo andati con la consapevolezza di valere 9"77 - conclude Camossi - Ora Marcell ha migliorato la corsa della gamba destra. Il tempo può esser limato". (ANSA).