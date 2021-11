Atletica, Diamond League: il 9 giugno in Italia col galà Mennea

Si svolgerà il 9 giugno prossimo il Golden Gala Pietro Mennea, la tappa italiana della Diamond League, il cui calendario è stato ufficializzato oggi. Il principale circuito internazionale di atletica leggera comprenderà nel 2022 14 meeting in quattro continenti e comincerà il 13 maggio a Doha, in Qatar, e terminerà il 7 e l'8 settembre con la doppia giornata di finale a Zurigo, l'evento che in Svizzera decreta i vincitori del Diamond Trophy nelle trentadue specialità.

Tra le tredici tappe che mettono in palio punti per qualificarsi alla finale di Zurigo, si gareggia anche a Eugene, in Oregon (28 maggio), nello stadio Hayward Field che meno di due mesi dopo ospiterà i Mondiali (15-24 luglio). Terminata la rassegna iridata, e prima degli Europei di Monaco di Baviera (15-21 agosto), sono in calendario le date di Shanghai (30 luglio), di una seconda tappa cinese da definire (6 agosto) e di Montecarlo (10 agosto). Nelle prossime settimane saranno rese note le specialità in programma nelle singole tappe.

Questo il calendario completo: Doha (Qatar), 13 maggio; Birmingham (Gran Bretagna), 21 maggio; Eugene (Stati Uniti), 28 maggio; Rabat (Marocco), 5 giugno; Roma (Italia), 9 giugno; Oslo (Norvegia), 16 giugno; Parigi (Francia), 18 giugno; Stoccolma (Svezia), 30 giugno; Shanghai (Cina), 30 luglio; Cina 2 (sede da definire), 6 agosto; Montecarlo (Monaco), 10 agosto; Losanna (Svizzera), 26 agosto; Bruxelles (Belgio), 2 settembre; Zurigo (Svizzera), 7-8 settembre.