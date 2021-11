Bocce: gli Assoluti a Roma, 10 titoli in palio

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Sabato domenica prossimi si terranno a Roma, presso il Centro tecnico federale, i Campionati italiani assoluti di bocce, con 231 atleti delle specialità Raffa, Volo e Petanque contendersi i dieci titoli italiani in palio. E' la seconda volta, dopo l'edizione 2019, che la competizione tricolore vedrà in scena con tutte le specialità tradizionali della disciplina boccistica in un'unica location.

La kermesse, che non disputata nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria, è stata riproposta dalla Federazione Italiana Bocce, col patrocinio e il contributo della Regione Lazio. saranno assegnati dieci titoli italiani di categoria a: quattro della raffa (individuale maschile e femminile, coppia maschile e terna maschile), quattro del volo (tiro di precisione maschile e femminile, tiro progressivo maschile e femminile) e due della petanque (individuale femminile e tiro di precisione femminile). E' prevista la diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazione e sul canale federale Youtube.

RaiSport manderà in onda una differita dei momenti salienti delle finalissime. (ANSA).