In Austria lo spagnolo Garcia vince in Moto3

Lo spagnolo Sergio Garcia, in sella a una Aspar Team Gaviota, ha vinto la prova di Moto3 del Gran premio dell'Austria sul circuito dello Spielberg. Al secondo posto il turco Can Deniz Oncu, su Red Bull Ktm, terzo l'italiano Dennis Foggia su una Honda della Leopard Racing, quinto Romano Fenati che con la sua Husqvarna era partito in pole position.

Nella classifica del Mondiale piloti comanda l'altro spagnolo Pedro Acosta con 196 punti, davanti a Garcia che ne ha 155 e a Fenati, terzo a quota 107.