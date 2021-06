Atletica: Tortu 10.30 nei 100 a Ginevra

Un passo indietro rispetto all'esordio di Rieti, probabilmente un paio (o forse di più) in confronto alle attese. Filippo Tortu non ottiene il risultato sperato nella gara di Ginevra, finendo terzo in 10.30, alle spalle del francese Fall (10.26) e del keniano Odhiambo (10.29), avversari dal palmarès nemmeno paragonabile a quello del milanese (il transalpino si ripete poi nei 200, in 20.37).

"Avrei dovuto correre più forte di come ho fatto", le parole di un Filippo Tortu chiaramente deluso all'arrivo.