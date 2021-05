Tuffi: agli Europei oro Bertocchi e bronzo Pellacani da 1 metro

Due italiane sul podio nel trampolino da un metro agli Europei di tuffi in corso alla Duna Arena di Budapest. L'oro è stato vinto da Elena Bertocchi con 259.90 punti, mentre Chiara Pellacani, alla sua prima medaglia individuale, è bronzo con 254.15 punti. Tra le due, sul secondo gradino del podio, la svizzera Michelle Heinberg, che ere prima al termine delle eliminatorie.

Per la milanese Bertocchi, già bronzo iridato della specialità a Kazan 2015, è il secondo oro europeo dopo Kiev 2017, nonché il sesto metallo continentale.

"Anche oggi siamo riuscite a fare una magia - spiega la 26enne meneghina tesserata per Esercito e Canottieri Milano - con Chiara ci siamo divertite e forse questo è il segreto. Sapevo che l'ultimo tuffo sarebbe stato decisivo. Ho sparato quello che avevo alla fine ed è andata bene". Primo bronzo individuale per l'altra azzurra che rappresenterà l'Italia a Tokyo: "Mi sono divertita tanto e sono felice perchè è la prima medaglia individuale - racconta Pellacani, 19enne romana tesserata per Fiamme Gialle ed MR Sport F.lli Marconi - me la sono giocata fino alla fine, peccato perchè potevo ottenere qualcosa di più.

Da domani farò il sincro misto con Matteo Santoro, debuttante qui; pensare che sono una veterana a diciannove anni mi fa sorridere".