Rubato il furgone della nazionale di calcio in carrozzina

Il furgone della 'Oltre Sport', pronto a partire per il ritiro della nazionale italiana di calcio in carrozzina a Jesolo, è stato rubato la notte scorsa a Trani, nei pressi della Chiesa dei Santi angeli custodi. "Nel furgone - viene spiegato in un appello lanciato sui social - ci sono le nostre carrozzine da gioco, le attrezzature e soprattutto i nostri sogni e sacrifici. Vi prego condividete e aiutateci a ritrovarlo'. L'appello ha raccolto numerose attestazione di solidarietà su Facebook.

"Si tratta - ha commentato il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli - di un atto vile nei confronti di una realtà che merita tutto il supporto possibile e immaginabile. Un duro colpo ai sogni e alla passione di questi straordinari atleti".

Sul furgone rubato nella notte avrebbe dovuto viaggiare una parte della delegazione impegnata nel collegiale organizzato dalla Fipps (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport). Il veicolo conteneva anche le carrozzine da gioco e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva in vista dell'evento che prevedeva la contemporanea presenza della Nazionale Campione del Mondo del Powerchair Hockey e, appunto, della rappresentativa nazionale del Powerchair Football.

Una ripartenza che dovrà essere rimandata: "Le carrozzine elettriche - ha proseguito Pancalli - rappresentano uno strumento essenziale per chi pratica questa disciplina sportiva. Ora il loro percorso di preparazione rischia di essere interrotto ancora più a lungo e non per la pandemia, ma per la scelleratezza di alcuni individui. Mi auguro che i responsabili di questo ignobile gesto si rendano conto della gravità delle loro azioni e restituiscano presto quanto sottratto".

Tra le carrozzine elettriche rubate - strumenti necessari per lo svolgimento di questa attività sportiva rivolta a persone con disabilità motorie severe e gravissime - c'è anche quella di Donato Grande, il giocatore dell'ASD Oltre Sport di Trani che in occasione dell'ultimo Festival di Sanremo si è esibito in un palleggio con il fuoriclasse del Milan e della nazionale svedese Zlatan Ibrahimovic.