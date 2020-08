Vela: per Luna Rossa ultimo allenamento a Cagliari

Ultimo allenamento in mare per Luna Rossa davanti al sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Poi inizierà a piccoli gruppi la partenza per la Nuova Zelanda per ultimare la preparazione in vista della America's Cup di vela in programma nel 2021.

Ma il villaggio del molo Ichnusa non sarà smantellato: rimarrà in piedi sino alla conclusione della manifestazione a marzo. "Di buon mattino sono stato alla base di Luna Rossa, invitato da Max Sirena - racconta il primo cittadino su Facebook - Abbiamo avuto l'opportunità di seguire l'allenamento in mare dell'imbarcazione. Che sensazioni! Impressionante osservare come filasse via sull'acqua, un prodigio di tecnica e abilità. Ho ammirato l'organizzazione, il perfetto lavoro d'equipe e la passione smisurata. Luna Rossa oggi è Cagliari, per noi motivo di grande orgoglio. In bocca al lupo ragazzi, vi seguiremo passo passo e vi aspettiamo nella Città del Sole".

La speranza è naturalmente quella di portare a Cagliari la Coppa America. Nei prossimi giorni si procederà alla spedizione di tutte le principali attrezzature in Nuova Zelanda. Il trasferimento del team sarà completato verosimilmente entro la fine di settembre. In Nuova Zelanda la squadra avrà a disposizione anche la seconda barca concessa dal regolamento dopo quella già provata e riprovata nelle acque del sud Sardegna