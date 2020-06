Pallavolo: è ufficiale, Zaytsev lascia Modena e va in Russia

Ivan Zaytsev lascia l'Italia e nella prossima stagione sportivo giocherà in Russia nel Kuzbass Kemerovo. L'annuncio ufficiale è arrivato oggi dallo stesso club. Zaytsev, capitano della nazionale azzurra, lascia Modena dopo due stagione e sarà ceduto con la formula del prestito di un anno. Di conseguenza se non subentreranno cambiamenti, l'opposto tornerà alla base alla fine della stagione 2020-21.

Zaytsev che un anno fa sottoscrisse un triennale con Modena, lascia in quanto non ha accettato la riduzione del 50% del proprio ingaggio proposta dalla stessa Modena. Dal 2014 al 2016 Zaytsev aveva già giocato un Russia nella Dynamo Mosca.