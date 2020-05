F1:34 anni senza Elio De Angelis, ricordo speciale della Rai

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - 34 anni senza Elio De Angelis, quello che era e quello che sarebbe potuto essere. Il tutto in uno speciale televisivo che, in occasione dell'anniversario della scomparsa durante un test di Formula 1 sul tracciato francese di Le Castellet, Rai-Sport HD trasmetterà domani, venerdì 15 maggio, alle ore 21 raccontando la vita e la carriera del grande pilota romano. L'ultimo suo successo nel Circus fu nel 1985 al Gran Premio di San Marino a Imola al volante della Lotus. Sul piccolo schermo saranno ricordate non solo le tappe di un convincente percorso di pilota, anche i risvolti di una straordinaria personalità per carattere e sensibilità che toccavano addirittura le corde dell'arte, della musica in particolare, compositore e pianista qual era. Pure a distanza di tanti anni, Elio De Angelis, pilota gentiluomo, continua a farsi amare da tutto il mondo sportivo, e non solo. (ANSA).