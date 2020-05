Atletica: la fase 2 di Re e Crippa su programma tv Fidal

(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Yeman Crippa e Davide Re sono i protagonisti del talk settimanale di Atletica TV, a cura dell'Area Comunicazione FIDAL. Il recordman dei 400 metri, primo (e finora unico) azzurro sotto il muro dei 45 secondi (44.77 lo scorso anno a La Chaux-de-Fonds, poi 44.85 in semifinale ai Mondiali di Doha) ha ripreso oggi gli allenamenti in pista a Rieti con la sua allenatrice Chiara Milardi: "È stata come una boccata d'aria - racconta - ovviamente non abbiamo ancora utilizzato le chiodate perché cercheremo di riadattarci gradualmente, ma è un primo passo. In ogni caso questo mese casalingo non è stato sprecato, ho aumentato tutti i miei 'primati personali' di palestra, per esempio 125 kg di girata, quando prima non arrivavo a 120. Ora questa forza va portata in pista. Gare? Certo, mi mancano, perché il problema fisico avuto a Tenerife mi ha tenuto fermo 40 giorni e fatto saltare l'intera stagione indoor".

E Crippa, tornato fuori casa da poche ore, il ragazzo che dopo trent'anni - con 27:10.76 - ha tolto il record italiano dei 10.000 a Totò Antibo, può metter da parte il tapis roulant: "Non è la stessa cosa che correre sui prati o sulla ciclabile come ho ricominciato a fare - racconta il 23enne trentino - per fortuna abbiamo tenuto duro. Speravo di confermare nel 2020 i miglioramenti dello scorso anno, ma ora bisogna riprogrammare, trovare nuovi obiettivi a partire dagli Europei di cross di Dublino a dicembre, sempre con la testa alle Olimpiadi di Tokyo del 2021". Guardando alle prossime settimane e mesi, c'è già qualche idea per il ritorno all'attività, da svolgere sempre nel rispetto degli accorgimenti anti-Covid e qualora la situazione generale lo consenta. "Con il mio coach Massimo Pegoretti stiamo pensando a un 1500 a metà giugno, una sorta di gara-allenamento con il mio gruppo: Yassin Bouih, Mohad Abdikadar e David Nikolli. Bisognerà studiare come farla". (ANSA).