Bach a Malagò "video Coni esempio di spirito olimpico"

"Grazie per aver condiviso il video #ItaliaConVoi, messo insieme così magnificamente dagli atleti italiani e dall'Italia Team a supporto dei medici e del personale paramedico che è in prima linea nella lotta contro la pandemia di COVID-19". Il presidente del Cio, Thomas Bach, ha espresso al numero uno del Coni, Giovanni Malagò, la gratitudine del mondo olimpico per l'iniziativa che ha unito i campioni azzurri in un messaggio corale di solidarietà e sostegno agli 'eroi' protagonisti della battaglia al coronavirus. "In questi tempi difficili che sta vivendo l'Italia - scrive Bach - esprimo grande apprezzamento per questa meravigliosa iniziativa del Coni e degli atleti azzurri. L'Italia è parte integrante del nostro movimento olimpico e ha un posto speciale nei nostri cuori. Questo video, con un messaggio così commovente è una straordinaria dimostrazione di cosa sia lo spirito olimpico. Iniziative come la vostra - conclude Bach -, con gli atleti da esempio, dimostrano che lo sport sta facendo la sua parte in questa crisi. Grazie a tutti gli atleti per aver dimostrato che la solidarietà è forte nella comunità olimpica".