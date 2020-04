Coronavirus: rinviati a settembre gli Europei di softball

(ANSA) - ROMA, 02 APR - La European Softball Federation (ESF) ha annunciato il rinvio delle competizioni per Squadre Nazionali di softball, a partire dal Campionato Europeo assoluto che si sarebbe dovuto tenere a inizio giugno in Friuli Venezia-Giulia.

Le nuove date per la massima competizione continentale, confermate le sedi di Castions delle Mura, Castions di Strada, Cervignano, Porpetto e Ronchi dei Legionari, sono dal 20 al 26 settembre.

Predisposto il rinvio anche del Campionato Europeo di softball maschile al 28 settembre - 3 ottobre in Repubblica Ceca.

Sarà posticipata, ma ancora a data da destinarsi, anche la prima edizione dell'Europeo U15, erede della categoria U16, che vedrà impegnata l'Italia e si sarebbe dovuta tenere a Enschede, Olanda nel mese di luglio. Si tratta dell'unica competizione soggetta a rinvio che era inizialmente programmata dopo il 30 giugno.

Il 15 giugno sarà l'ultima data disponibile per confermare la disputa di queste competizioni, che qualificano per i rispettivi Campionati del Mondo del 2021.

Tutte le altre competizioni organizzate dalla ESF, ad eccezione della European Masters Cup di Saint Boi a fine ottobre, sono state cancellate, comprese tutte le Coppe per Club. (ANSA).