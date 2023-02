Serie B: Bari vince a Brescia, successo Genoa

Colpo del Parma che vince a Frosinone. Vince il Genoa. Successi in trasferta per Bari e Cittadella. L'allenatore della Ternana Aurelio Andreazzoli si è dimesso dopo la sconfitta di oggi in casa con il Cittadella nella partita della 26/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Libero Liberati di Terni e terminata 2-1. Lo ha comunicato il presidente Stefano Bandecchi nel corso della conferenza stampa post partita. Bandecchi ha anche riferito il suggerimento ricevuto dallo stesso tecnico uscente, secondo il quale Lucarelli sarebbe l'allenatore giusto per per questa squadra

Il quadro della 26/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Frosinone-Parma 3-4

Pisa-Perugia 2-1

Brescia-Bari 0-2

Como-Cosenza 5-1

Reggina-Modena 2-1

Südtirol-Palermo 1-1

Ternana-Cittadella 1-2

Venezia-Cagliari 0-0

Genoa-Spal 3-0

Ascoli-Benevento domenica ore 16.15

La Serie B in pillole

A Frosinone, Parma batte Frosinone 4-3 - I gol: nel primo tempo, emiliani avanti al 6' con Vazquez, raddoppio di Ansaldi al 20'. Il Frosinone accorcia le distanze al 26' con la rete di Caso, al 35' arriva il terzo gol del Parma con Zanimacchia. Al 3' del secondo tempo ancora a segno il Frosinone con Mulattieri. I ciociari trovano il pareggio al 26' ma il Parma - in inferiorità numerica per l'espulsione al 10' di Estevez - torna in vantaggio tre minuti dopo ancora con Vazquez. Al 41' Parma in 9 per l'espulsione di Camara.

Pisa batte Perugia 2-1 (0-1) - Nel primo tempo, al 14' umbri in vantaggio con Curado. Nel secondo tempo, al 6', pareggio dei toscani con Morutan, poi al 13' il gol del sorpasso di Marin.

Bari batte Brescia 2-0 (1-0) - I gol: nel primo tempo Benedetti al 21'; nel secondo tempo Scheidler al 48'.

Südtirol e Palermo 1-1 (1-0) - I gol: nel primo tempo per i padroni di casa Cissé al 5'; nel secondo tempo per i rosanero Soleri al 3'.

Cittadella batte Ternana 2-1 (0-1) - I gol: nel primo tempo per gli umbri Diakité al 33'; nel secondo tempo per gli ospiti Crociata al 22' e al 48'.

Reggina batte Modena 2-1 (1-1) - I gol: nel primo tempo per i calabresi Pierozzi al 26' e per gli emiliani Tremolada al 39'; nel secondo tempo per i padroni di casa Strelec al 15'.

Como batte Cosenza 5-1 (2-1) - I gol: nel primo tempo per i lariani Gabrielloni al 12', per i silani Marras al 26' e per i padroni di casa Cutrone su rigore al 48'; nel secondo tempo a favore dei lombardi autogol di D'Orazio al 1', quindi Ioannou al 26' e Gabrielloni al 31'.

Genoa batte Spal 3-0 (0-0) - A segno, al 32' del secondo tempo, Dragusin, al 48' Gudmundsson e al 52' Salcedo