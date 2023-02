Premier: vincono Arsenal e Manchester City

L'Arsenal ha vinto 1-0 a Leicester e prosegue la sua corsa solitaria in testa, mentre il City ha vinto 4-1 a Bournemouth. Il dato più sconfortante per la Premier è che, a parte il Man City, le altre big rischiano di segnare il passo in Champions, viste le sconfitte comunque rimediabili di Chelsea e Tottenham, e il tracollo del Liverpool. E proprio le due londinesi si affrontano domenica nel big match, un derby molto delicato. Il Tottenham è comunque quarto e Conte non dovrebbe essere in panchina per i postumi dell'operazione alla cistifellea, mentre il Chelsea sprofonda in una crisi senza fine nonostante gli acquisti milionari. I blues sono a -11 dal quarto posto dei Gunners e un ulteriore ko potrebbe inguaiare Potter. Sta messo male anche Klopp perchè il Liverpool sembra a fine ciclo con tanti campioni in declino, ma la trasferta col Crystal Palace potrebbe rappresentare un nuovo rilancio. Il Manchester United, che ha eliminato il Barcellona negli spareggi di Europa League, è favorito nella finale di Coppa di Lega che contende alla sorpresa della stagione, il Newcastle.

Il quadro della 25/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Fulham-Wolves 1-1

Newcastle-Brighton posticipata

Everton-Aston Villa 0-2

Leeds-Southampton 1-0

Leicester-Arsenal 0-1

West Ham-Nottingham 4-0

Bournemouth-Manchester City 1-4

Crystal Palace-Liverpool ore 20.45

Manchester Utd-Brentford posticipata

Tottenham-Chelsea domenica ore 14.30