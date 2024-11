Wta finals: in campo Sabalenka-Paolini 1-0 (6-3, 5-4) DIRETTA

Sabalenka serve per restare nel set

Paolini al servizio prova la rimonta, Sabalenka torna al servizio ma cede il servizio all'azzurra che va in battuta e si porta sul 5-4

Paolini alla battuta subisce il ritorno della Sabalenka che strappa il servizio all'azzurra. Bielorussa alla battuta conferma il vantaggio

Paolini alla battuta non riesce a mantenere il vantaggio e concede il break alla Sabalenka che va in battuta e torna in parità dopo un inizio in salita

Paolini apre il secondo set tenendo il suo turno di battuta. Tocca a Sebalenka che cede il servizio all'azzurra

Al servizio Sabalenka che vince il primo set

Sabalenka alla battuta con palle nuove mantiene il servizio. Paolini tiene il turno di battuta.

Sabalenka alla battuta, prima possibilità di break per Paolini che vince il primo game di questo set. Paolini mantiene il servizio

Sabalenka allunga confermando il vantaggio vincendo il terzo game a zero. Paolini alla battuta cede ancora il servizio dopo un game combattuto.

Apre la sfida Sabalenka che mantiene il turno di battuta. Tocca all'azzurra che si oppone per due volte al break prima di cedere ka battuta alla bielorussia.

Nell'altro incontro del girone Viola Zheng ha battuto Rybakina in tre set

Nel primo turno Sabalenka (n.1) ha battuto in due set la campionessa olimpica Zheng 6-3 6-4 mentre la toscana (n.4) si è imposta 7-6 6-4 sulla kazaka Elena Rybakina

