Europa League: in campo Roma-Dinamo Kiev 1-0, in Conference San Gallo-Fiorentina 1-2 DIRETTA

In Europa League in campo Roma-Dinamo Kiev 1-0 DIRETTA mentre in Conference si gioca San Gallo-Fiorentina 1-2 DIRETTA

San Gallo-FIORENTINA 1-2 al 54'! Rete di Ikoné. Difesa altissima del San Gallo, Bove ne approfitta mettendo la palla nello spazio per Ikoné con l'ex Lille che scatta sul filo del fuorigioco e batte Ati Zigi col piattone mancino all'angolino basso sul palo lungo. Uno-due perfetto della squadra di Palladino.

San Gallo-FIORENTINA 1-1 al 50'! Rete di Martinez Quarta. Biraghi pennella in area piccola dalla bandierina, il difensore viola salta più alto di tutti e batte Ati Zigi con un colpo di testa perfetto.

SAN GALLO-Fiorentina 1-0 al 23'! Rete di Mambimbi. Martinez Quarta prova il servizio in verticale davanti alla propria area per Richardson che subisce però l'anticipo di Quintillà, la palla arriva poi sui piedi di Mambimbi che non lascia scampo a Terracciano.

ROMA-Dynamo Kiev: 1-0 al 23'. La sbloccano i Giallorossi al minuto 23', la firma è quella di Artem Dovbyk! Baldanzi crea scompiglio nella retroguardia avversaria, subisce fallo da Mykhavko e guadagna la chance dal dischetto. Sul punto di battuta compare Dovbyk, che freddamente trova l'angolo destro battendo Neshcheret.

SAN GALLO-FIORENTINA GOL ANNULLATO al 22'! Bove serve Kouamé tutto solo in area di rigore dopo un recupero alto, l'ivoriano infila Ati-Zigi col destro rasoterra ma viene fermato dalla bandierina alzata dall'assistente.

La Roma si appresta a giocare contro la Dinamo Kiev in Europa League e due calciatori restano a casa per uno stato febbrile. Si tratta di Gianluca Mancini e Matias Soulé, entrambi non convocati e che torneranno domenica per la trasferta contro la Fiorentina.

