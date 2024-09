China Open, Sinner in campo contro il ceco Lehečka. Fuori Paolini e Cobolli

Jannik Sinner in campo contro il ceco Jiří Lehečka nei quarti di finale ai China Open. Doppio break dell'altoatesino, che vince il primo set 6-2. Nel secondo set 2-2.

Jasmine Paolini in Cina è stata eliminata. L'azzurra ha perso contro la polacca Magda Linette, che si è imposta per 6-4; 6-0.

Fuori anche Flavio Cobolli, che non riesce nell'impresa di superare Daniil Medvedev. Il russo si aggiudica l'incontro con il punteggio di 6-2; 6-4.

Linette batte Paolini in due set

Magda Linette ha eliminato Jasmine Paolini dal torneo Wta 1000 di Pachino, battendo l'azzurra in due set: 6-4, 6-0. Subito sotto 0-3 nel primo set, con due break da recuperare, Paolini ha cominciato a giocare risalendo 4-3.

Quando la partita sembrava riaperta l'azzurra ha incassato il terzo break dalla polacca salita 5-4 e poi decisa nel guadagnarsi il 6-4 vincente del set e, di fatto, dell'incontro.

Cobolli eliminato nei quarti a Pechino

Flavio Cobolli non ce l'ha fatta superare i quarti di finale del torneo Atp di Pechino 'China Open'. A batterlo per 6-2, 6-4 è stato il russo Daniil Medvedev, testa di serie n. 3. Quest'ultimo in semifinale affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz, che oggi ha battuto l'altro russo Karen Khachanov (7-5, 6-2).

