Luna Rossa - Ineos Britannia 1-1 nella prima giornata di finale della Louis Vuitton Cup

Luna Rossa perde la seconda regata di giornata della finale della Louis Vuitton Cup. Il Team Prada Pirelli, che aveva vinto la prima sfida, è stata battuta da Ineos Britannia che si porta ora sull'1-1 nella competizione al meglio delle 13 regate.

Nella prima regata, vinta da Luna Rossa, Ineos è arrivata al traguardo con un ritardo di 46''. Decisiva la partenza di Bruni-Spithill, che da quel momento hanno controllato senza mai rischiare, tranne una spanciata causata da mare mosso e dal forte vento al limite della regatabilità. Luna Rossa ha toccato punte di velocità di 100 km/h.

Grande soddisfazione a bordo."E' stato davvero complicato a causa delle condizioni del vento e del mare mosso, abbiamo fatto un grande lavoro - ha detto a fine gara Francesco Bruni - Sono orgoglioso del team, abbiamo recuperato anche qualche piccolo errore commesso. E' normale, qui in acqua si volava e ci sono dei momenti di perdita di controllo"

Oggi previsti due match race. La finale è al meglio delle tredici sfide (passa chi raggiunge per prima sette vittorie) che darà diritto a contendere l'America's Cup a Team New Zealand dal 12 al 21 ottobre.

La finale di Vuitton Cup prevede due match race oggi poi sabato, domenica e il primo ottobre, il 2, il 4 e l'eventuale regata decisiva sabato 5 ottobre.

Inizia nel migliore dei modi la giornata che tra poco vedrà in acqua il primo match della finale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e Ineos Britannia. Luna Rossa ha infatti vinto la Youth America's Cup, la competizione riservata agli equipaggi Under 25 che si sta disputando a Barcellona, a corredo della Louis Vuitton Cup. Il team di Luna Rossa composto da Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini come timonieri e da Federico Colaninno e Rocco Alekos Falcone come trimmer, ha battuto in finale American Magic che chiude a 36 secondi.

'Sappiamo tutti che in Italia la Coppa America è un sogno. L'abbiamo inseguito questo sogno per molti anni, anche prima che io nascessi. Ora abbiamo una possibilità e dobbiamo sfruttare questa occasione', ha detto Francesco Bruni, timonerie di Luna Russa, nella conferenza stampa della vigilia della finale della Louis Vuitton Cup che scatta domani e nella quale l'imbarcazione italiana affronta Ineos Britannia nella serie che decreterà la sfidante di Team New Zealand nella 37/a America's Cup.

