Finale di Louis Vuitton Cup, dalle 14 Luna Rossa-Ineos

Sale l'attesa per Luna Rossa.

Dalle 14 la finale di Louis Vuitton Cup contro Ineos Britannia, la prima delle due regate previste per oggi per la sfida al meglio delle tredici sfide (passa chi raggiunge per primo 7 vittorie) che darà diritto a contendere la Coppa America a Team New Zealand dal 12 al 21 ottobre. La finale di Vuitton Cup prevede invece due match race al giorno oggi, sabato, domenica e poi il primo ottobre, il 2, il 4 e l'eventuale regata decisiva sabato 5 ottobre.



I due skipper Max Sirena e Ben Ainslie hanno comunicato la composizione dei rispettivi equipaggi. Per ciò che riguarda Luna Rossa, James Spithill e Francesco Bruni saranno i timonieri, supportati dai trimmer Andrea Tesei e Umberto Molineris. Tra i cyclors è previsto il doppio cambio: Bruno Rosetti ed Enrico Voltolini disputeranno entrambe le regate, mentre Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia saranno impegnati soltanto nella prima, e Luca Kirwan (figlio di John, ex ct dell'Italia del rugby) e Paolo Simion subentreranno per la seconda.



'Sappiamo tutti che in Italia la Coppa America è un sogno. L'abbiamo inseguito questo sogno per molti anni, anche prima che io nascessi. Ora abbiamo una possibilità e dobbiamo sfruttare questa occasione', ha detto Francesco Bruni, timonerie di Luna Russa, nella conferenza stampa della vigilia della finale della Louis Vuitton Cup che scatta domani e nella quale l'imbarcazione italiana affronta Ineos Britannia nella serie che decreterà la sfidante di Team New Zealand nella 37/a America's Cup.

