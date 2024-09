Jannik Sinner tifa i piccoli calciatori a Brunico

Il cuore di Jannik Sinner non batte solo per il tennis, ma anche per il calcio, come risaputo.

Infatti, quando è a casa a Sesto di Pusteria volentieri assiste alle partite dei suoi amici. Ieri, a sorpresa, ha fatto invece 'irruzione' nella vicina Brunico a un allenamento dei piccoli calciatori del Ssv Bruneck. I bambini hanno salutato il loro idolo con un mix di curiosità e timore, come documenta un breve video pubblicato su Instagramm dalla squadra.

Dopo il suo successo agli Us Open a New York, Sinner ieri mattina è tornato nella sua Sesto. Aveva dedicato la vittoria a sua zia, la sorella di sua madre, "perché non sta bene e non so per quanto ancora rimarrà nella mia vita". "Ed è bellissimo dividere con lei questo momento, è stata una persona importante per me", aveva aggiunto. Anche per questo motivo il 23enne cerca a Sesto il massimo della privacy, con un eccezione fatta per i bimbi.

"Un momento indimenticabile per i nostri piccoli calciatori", racconta l'Ssv Bruneck nel post. "Con il suo modo caloroso e con i piedi per terra ha illuminato gli occhi di molti bambini. Siamo fieri del nostro pusterese Sinner Winner e gli faremo ancora il tifo", conclude la squadra. Sinner si trovava a Brunico in compagnia del suo manager Alex Vittur. Visto che il figlio del suo amico d'infanzia si stava allenando con la squadra, i due hanno fatto un salto al vicino campo da calcio che si trova ai piedi di Plan de Corones.

