Coppa Davis, l'Italia sfida il Belgio: dalle 15 in campo Berrettini, Arnaldi in forse

Superato il Brasile in Coppa Davis, oggi l'Italia a Bologna affronta il Belgio nella partita della seconda giornata del Gruppo A. Dalle 15 è in campo Matteo Berrettini: affronterà Raphael Collignon, n. 194 della classifica mondiale. Preoccupano le condizioni di Matteo Arnaldi dopo il piccolo infortunio rimediato mercoledì nel finale di gara.

"La caviglia di Arnaldi è ok, è solo stanco dato che la partita è stata molto lunga", ha rassicurato il capitano azzurro, Filippo Volandri. Ma per non rischiare, il capitano azzurro potrebbe far debuttare in Davis Flavio Cobolli contro il belga Zizou Bergs: il romano lo ha battuto due settimane fa agli US Open.



"L'obiettivo era vincere con il Brasile e ci siamo riusciti. Sono felice, fiero dei miei giocatori. Credo che avremmo meritato di vincere anche il doppio, ma la Davis dà e la Davis toglie", ha sottolineato Volandri.

L'Italia è la favorita non solo del raggruppamento a Bologna ma dell'intero torneo conquistato lo scorso anno. I segnali sono positivi. Nel primo singolare Matteo Berrettini, n.43 Atp, ha battuto 6-1 7-6 (5), il 18enne Joao Fonseca, n.185 del ranking mondiale. "Matteo ha giocato un primo set perfetto, nel secondo ci aspettavamo che Fonseca alzasse il livello - ha spiegato Volandri in conferenza stampa -. Credo che a Matteo abbia fatto bene stare in campo un altro po', sentire il brivido del tie-break. E' stato bravo a rimontare da 0-4. Gli mancano un po' di match, ma sta bene".



Nel secondo incontro, quello che ha dato il successo all'Italia, Arnaldi ha sconfitto il mancino Thiago Monteiro (n. 76 del mondo) per 7-5 6-7(4) 7-6(5). "Arnaldi ha fatto un'ottima partita. Secondo me c'è stato un calo di tensione quando è andato a servire per il match. Devo fare i complimenti a Monteiro che ha fatto una prestazione super. Poi i giocatori si vedono nei momenti più importanti e Matteo è stato più giocatore", ha aggiunto Volandri.



Il buon gioco mostrato con il Brasile servirà oggi contro il Belgio, sorpresa del girone. I belgi hanno battuto l'Olanda che lo scorso anno proprio a Bologna mise in grandissima difficoltà Sinner e compagni. Ma mercoledì nella sfida con gli olandesi il Belgio ha mostrato carattere: Zizou Bergs ha superato Tallon Griekspoor mentre nel doppio Sander Gillè e Joran Vliegen hanno avuto la meglio su Botic van de Zandschulp e Wesley Koolhof.



L'Olanda intanto ha riscattato la sconfitta al debutto, battendo 2-1 Brasile grazie alla vittoria nel doppio. Per la fase finale, dal 19 al 24 novembre a Malaga, si qualificano le prime due: contano i punti conquistati. In caso di parità si valutano gli scontri diretti. Se dovessero avere gli stessi punti più nazionali, si calcola la percentuale di partite vinte, quindi i set ed infine il ranking delle nazionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA