Nations League: Francia-Italia 1-1 - DIRETTA

40' occasione per la Francia, Bastoni devia in angolo un insidioso tiro di Barcola

35' colpo di testa di Retegui all'altezza del dischetto, ma il pallone finisce molto alto

30' assist di Tonali e splendido gol di Dimarco

6' traversa di Frattesi, poi cerca di ribadire in porta vanamente Retegui

1' gol di Barcola per i francesi dopo un errore di Di Lorenzo



Inizio choc per l'Italia al Parco del Principi, contro la Francia in Nations League, nella prima partita dopo la delusione dell'Europeo: gli azzurri di Luciano Spalletti hanno subito gol dopo soli 14'' di gioco. Palla battuta da centrocampo con passaggio indietro, Cambiaso passa a Di Lorenzo al quale Barcola ruba palla fuggendo a sinistra: l'attaccante entra in area e batte Donnarumma per l'1-0.



L'Italia di Luciano Spalletti aveva incassato un 'gol lampo' anche nella sfida degli Europei contro l'Albania, quando Bajrami aveva segnato dopo 23 secondi. Si può quindi dire che Barcola, a rete dopo 14", è stato ancor più veloce del numero 10 albanese.

Le formazioni

Francia

Maignan, Clauss, Upamecano, Saliba, Hernandez, Fofana, Kanté, Muani, Olisé, Barcola, Mbappé

Italia

Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco, Pellegrini, Retegui

