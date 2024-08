Serie A, Venezia - Torino 0-0

Venezia - Torino

La vigilia

A Venezia sarà la sfida del cuore di Paolo Vanoli, ma anche quella della maturità del Torino, rivelazione di questa fase estiva e iniziale del campionato. Perché il tecnico torna là dove ha centrato l'impresa di tornare in serie A giusto tre mesi fa, mentre i granata cercano conferme dopo i quattro punti conquistati contro Milan e Atalanta. "Il prossimo step che voglio fare non è a livello tecnico o tattico, ma mentale" ha dichiarato alla vigilia della trasferta nella "sua" Venezia. Già, perché in caso di vittoria, Zapata e compagni balzerebbero in vetta alla classifica in solitaria per qualche ora, aspettando il posticipo tra Inter e Atalanta. E, soprattutto, darebbero un primo messaggio sulle ambizioni: ecco perché al 'Penzo' sarà uno snodo fondamentale nella stagione del Toro.



"Dobbiamo essere affamati al punto giusto perché a volte la concentrazione ti esce più facilmente contro le grandi squadre - ha aggiunto l'allenatore alla vigilia - e se sotto questo punto di vista sbagliamo, allora vuol dire che siamo ancora piccoli e che dobbiamo crescere: il Venezia giocherà la prima davanti ai suoi tifosi, sarà una sfida tosta". Oltre alla sfida in Laguna, i granata giocheranno un'altra partita, quella delle ultime 24 ore di mercato: "Servirebbe un difensore mancino, se non dovesse arrivare mi arrangerò - le richieste del tecnico alla società granata - e intanto i due nuovi (Walukiewicz e Maripan, ndr) alzano certamente il livello, anche se essendo arrivati a fine mercato servirà tempo per valutarli sotto tutti i punti di vista".



Il dt Vagnati prova a piazzare l'acquisto Mengi, centrale classe 2002 di proprietà del Luton, e cercherà di respingere gli assalti per Tameze e Sanabria, ritenuti fondamentali da Vanoli.

La formazione a Venezia, invece, dovrebbe essere la stessa che ha cominciato contro l'Atalanta, quindi con Adams ad affiancare Zapata nel reparto offensiva e Vojvoda alzato ancora a centrocampo con Tameze nel terzetto arretrato insieme a Coco e Masina.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA