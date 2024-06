Europei atletica: l'Italia vince l'argento nella 4x400

L'Italia ha vinto la medaglia d'argento nella staffetta 4x400 ai campionati europei di atletica. Oro al Belgio e bronzo alla Germania e bronzo

Non arriva invece la medaglia per l'Italia della 4x400m femminile, ma per le azzurre la prestazione è comunque di quella da incorniciare. Ilaria Accame, Giancarla Trevisan, Anna Polinari e Alice Mangione hanno infatti siglato il nuovo record italiano correndo la gara in 3:23.40. L'oro è andato all'Olanda mentre l'Irlanda ha conquistato l'argento. Bronzo, infine, per il Belgio. A fine gara è Ilaria Accame ad ammettere come le ragazze, dopo la prestazione, siano "molto contente di questo risultato". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Anna Polinari che sottolinea: "abbiamo chiuso con un record italiano e aperto con un record italiano. Sono felicissima perché mancava il mio nome su questo record. L'Italia è stata bravissima, ci sono i grandi dell'atletica ma ci siamo anche noi, che ci stiamo prendendo il nostro spazio e ce lo meritiamo" le sue parole ai microfoni della Rai. Infine Alice Mangione che ammette che "quando ho visto che davanti c'erano Olanda, Irlanda e Belgio ho pensato alla staffetta mista. Non è stato così. Ma siamo soddisfatte di questo risultato", conclude.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è allo stadio Olimpico di Roma per la serata conclusiva. Una visita in forma privata, quella del Capo dello Stato. Nel programma della serata, tra le altre, si assegneranno le medaglie nel salto in lungo femminile, con l'azzurra, Larissa Iapichino, in gara, e la 4x100 maschile, oro olimpico a Tokyo 2021.

Mattarella, prima di sedersi in tribuna si è intrattenuto in un breve colloquio con Gianmarco Tamberi e la moglie. Il Capo dello Stato era allo stadio martedì dove ha assistito all'oro di Gimbo che ritroverà anche in Quirinale per la consegna della bandiera in vista dei Giochi di Parigi.

