Roma, Fiorentina e ora Inter, la Serie A è made in Usa

Con il passaggio dell'Inter al fondo Oaktree diventano sette le società di serie A gestite da gruppi statunitensi ai quali si aggiungono il Bologna, la cui proprietà è del canadese Joey Saputo, ed il Como dell'indonesiano Robert Budi Hartono. Ma se si includono nel computo le squadre di Serie B e Serie C, si sale addirittura a 18 club in mano straniera.

La "americanizzazione" del calcio è iniziata anni fa ma nel corso dell'ultimo decennio ha subito una accelerazione. L'era del presidente-patron del club capace in alcuni casi anche di dare indicazioni agli allenatori sembra verso il tramonto.

Resistono, però, gli Elkann, Claudio Lotito, Aurelio De Laurentiis e Urbano Cairo che gestiscono in modo diretto e personale Juventus, Lazio, Napoli e Torino. Può apparire un calcio meno romantico ma, in alcuni casi è sicuramente più performante dal punto di vista economico-finanziario.

Per quanto riguarda la Serie A, i club "made in Usa" sono sette.

L'Atalanta è nelle mani di Stephen Pagliuca che è co-proprietario anche della franchigia Nba dei Boston Celtics, attualmente impegnati nella finale di East Conference del campionato nordamericano.

Il magnate Usa Rocco Commisso dal 2019 è proprietario della Fiorentina. La società 777 Partners ha invece le quote di maggioranza del Genoa, mentre il Milan è nel portafogli del fondo RedBird di Gerry Cardinale. Un altro imprenditore statunitense, Kyle Krause, ha messo piede in A grazie al neo-promosso Parma.

La Roma come è noto, appartiene al Friedkin Group che nel 2020 lo ha rilevato da un altro americano: James Pallotta.

Se il Venezia, attualmente impegnato in Serie B, venisse promosso in A, i club di proprietà straniera potrebbero addirittura salire a dieci.



In Serie B si segnalano il Palermo del fondo emiratino City Group, proprietario tra l'altro del Manchester City. Lo statunitense Robert Platek nel febbraio 2021 ha rilevato il 100% delle quote dello Spezia. Alexander Knaster, britannico ma naturalizzato americano, ha comprato il Pisa nel 2021. Il neo-promosso Cesena è diventato "americano" con il passaggio del 60% delle quote alla JRL Investments di Robert Lewis e John Aiello. Il francese Joseph Marie Oughourlian ha acquisito il Padova in Serie C, dove è precipita la Spal dell'avvocato statunitense Joe Tacopina che due anni fa giocava in Serie A.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA