F1: Verstappen vince il Gp della Cina, quarto Leclerc

Max Verstappen, su Red Bull, ha vinto il Gp della Cina di Formula 1, il suo quarto successo in cinque gare della stagione. A Shanghai, l'olandese ha preceduto il britannico Lando Norris con la McLaren e il compagno di squadra, il messicano Sergio Perez. Appena fuori dal podio le due Ferrari, con Charles Leclerc quarto davanti a Carlos Sainz, quinto.



A punti sono andati anche il britannico George Russell, sesto con la Mercedes davanti a Fernando Alonso (Aston Martin), settimo e autore del giro veloce, all'australiano Oscar Piastri (McLaren), ottavo. Nona posizione finale per Lewis Hamilton, che era partito dalla 18/a piazzola della griglia e decima per il tedesco Nico Hulkenberg con la Haas motorizzata Ferrari).







Verstappen "weekend fantastico, Red Bull è stata perfetta"

"E' stato incredibile, siamo stati veloci in tutto il fine settimana. Siamo andati bene in partenza e la macchina è stata perfetta". Così il vincitore del Gp della Cina, Max Verstappen, ha commentato la sua gara prima della premiazione. "È stato divertente guidare la macchina, con tutte e tre le mescole. L'auto era su rotaie - ha aggiunto l'olandese che aveva vinto anche la gara sprint di ieri -. Al momento sono entusiasta e sono fiducioso anche in vista della prossima gara, a Miami, anche se la pista è un po' difficile". Il suo compagno di squadra, Sergio Perez, si è rammaricato per non essere riuscito a conquistare il secondo posto, portando un'altra doppietta alla Red Bull. "Purtroppo abbiamo pagato la strategia, dato che con la safety car abbiamo perso due posizioni e abbiamo fatto gran parte della gara con le gomme dure. Siamo arrivati al podio, ma sarebbe stato bello essere primo e secondo", ha detto il messicano.

Leclerc "tanta fatica con le gomme hard, sorpresi da Norris"

"Puntavamo al podio in questa gara, ma non ci aspettavamo prestazioni così con le gomme dure, e nemmeno la sorpresa Norris. Anche Piastri poteva finire davanti a noi se non avesse avuto problemi". Così Charles Leclerc ha commentato a Sky Sport, il quarto e quinto posto delle Ferrari nel Gp della Cina. "Così abbiamo fatto fatica, il miglior risultato oggi era questo - ha proseguito il monegasco -. La McLaren aveva più passo di noi, mentre della Red Bull lo sapevamo. Eravamo andati abbastanza bene con la media, forse anche meglio di loro, ma con le hard eravamo mezzo secondo più lenti. Il passo oggi non c'era". "Gli aggiornamenti? Sono importanti, daranno la direzione per il resto dell'anno. Sono fiducioso perché il team ha fatto un gran lavoro finora, vediamo dove ci porteranno".

Norris, pensavo di stare dietro alle Ferrari ma mi sbagliavo

"Sono sorpreso ma molto felice, Specie per tutta la squadra, se lo meritano, abbiamo fatto ottimi pit stop. Oggi è andata bene e non so perché, non mi aspettavo che la gara andasse come è andata". Lo ha detto Lando Norris commentando il suo secondo posto nel Gp della Cina. "Io avevo scommesso su quanto saremmo finiti dietro alle Ferrari oggi e ho pensato 35 secondi ma mi sbagliavo di grosso - ha aggiunto il pilota britannico, giudicato miglior pilota della gara -. Poche volte sono stato più felice di sbagliarmi e di perdere una scommessa".

