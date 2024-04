Serie A: Genoa - Lazio DIRETTA e FOTO

Genoa - Lazio in campo alle 18:30 di venerdì 19 aprile DIRETTA per la 33esima giornata di Serie A

Il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino

"Affronteremo una squadra con grandi qualità, che ha iniziato da poco un nuovo percorso. Dovremo essere in grado di limitare le loro individualità esaltandoci attraverso il collettivo e l'equ,ilibrio". Così il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino alla vigilia del match al Ferraris con la Lazio, che dovrà affrontare senza Bani e Messias, fermati da problemi fisici, mentre Malinovskyi e Vitinha non hanno ancora recuperato. Dunque sarà un Genoa in emergenza, ma Gilardino punta sul suo gruppo: "Alle assenze delle ultime settimane, dopo l'ultima partita si aggiungono quelle di Bani e Messias. Come ho sempre detto, chiunque sia sceso in campo ha sempre dimostrato gran disponibilità e voglia. Sarà importante vederle anche domani, di fronte al nostro popolo, che anche nelle ultime due settimane ci ha seguito con affetto e domani ci sosterrà e trascinerà con la solita passione", sottolinea il mister, consapevole del fatto che ormai la salvezza è una pratica archiviata. "Vogliamo affrontare la gara con il giusto piglio, consapevoli del percorso fatto insieme finora e per poterci togliere grandi soddisfazioni da qui al termine della stagione", aggiunge Gilardino, La vittoria all'andata all'Olimpico rappresentò un bivio significativo per la stagione rossoblù, ricorda l'allenatore: "Quella partita è stata il primo passo importante in campionato, una prova di forza e mentalità dopo un esordio difficile in cui ci eravamo confrontati per la prima volta con la categoria. Sarà importante scendere in campo con la stessa fame e determinazione, sia in fase difensiva che di finalizzazione", conclude Gilardino che punterà sul 3-5-2 con la coppia offensiva formata da Gudmundsson e Retegui.

Il tecnico della Lazio, Igor Tudor

Ritrovati i tre punti nella serata agrodolce contro la Salernitana, Tudor e la sua Lazio non vogliono fermarsi continuando a sognare un piazzamento Champions non ancora sfumato. Stavolta l'avversario di turno si chiama Genoa e il tecnico croato ha come obiettivo quello di riportare il sereno in un ambiente scosso dall'addio certo di Felipe Anderson, che da luglio sarà un giocatore del Palmeiras, e da quello annunciato di Luis Alberto, probabile dopo l'uscita alla fine del match contro la Salernitana, ma solo a patto che arrivi una squadra con l'offerta invocata dal presidente Lotito. Nonostante questo, però, entrambi faranno parte dell'undici titolare che sfiderà la squadra di Gilardino posizionandosi alle spalle di Castellanos. Per allontanare le nubi, inoltre, Tudor cercherà di guardare alle note liete, partendo dal ritorno di Romagnoli, che ha smaltito il problema al polpaccio e andrà in panchina, mentre per Immobile probabile un altro turno ai box per presentarsi tirato a lucido per il prossimo impegno. All'orizzonte, infatti, c'è la Juventus, da sfidare martedì nella semifinale di ritorno della Coppa Italia, e la ricerca dell'impresa rimontando due gol ai bianconeri - vittoriosi all'andata - che permetterebbe ai biancocelesti di giocarsi l'ultimo atto della manifestazione. Allontanare il malcontento che scuote l'ambiente - tanto che i tifosi hanno dato vita a una petizione per chiedere a Lotito di vendere la Lazio - è quindi l'imperativo del tecnico, seppur con un occhio al futuro più immediato rappresentato dalla Juventus. La formazione, quindi, ricalcherà quella vista contro la Salernitana con gli stessi undici, per le rotazioni ci sarà tempo. Tra gli assenti ci saranno ancora Guendouzi, Provedel e Zaccagni con l'esterno fresco di rinnovo a rappresentare una delle certezze da cui ripartire anche il prossimo anno, lo stesso nel quale Tudor spera di poter assaggiare quell'Europa non ancora sfumata del tutto.

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): 1 Martinez; 4 De Winter, 14 Vogliacco, 22 Vasquez; 90 Spence, 32 Frendrup, 47 Badelj, 8 Strootman, 3 Martin; 9 Retegui, 11 Gudmundsson. (16 Leali, 39 Sommariva, 20 Sabelli, 23 Cittadini, 2 Thorsby, 55 Haps, 18 Ekuban, 30 Ankeye, 53 Pittino) All.: Gilardino.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Strootman e Gudmundsson

Indisponibili: Matturro, Malinovskyi, Bani e Vitinha

Lazio (3-4-2-1): 35 Mandas, 4 Patric, 15 Casale, 34 Gila; 77 Marusic, 5 Vecino, 6 Kamada, 29 Lazzari; 7 Felipe Anderson, 10 Luis Alberto, 19 Castellanos (33 Sepe, 59 Renzetti, 23 Hysaj, 3 Pellegrini, 13 Romagnoli, 32 Cataldi, 65 Rovella, 68 Coulibaly, 28 A.Anderson, 9 Pedro, 18 Isaksen, 70 Saná Fernandes). All.: Tudor

Squalificati: nessuno

Diffidati: Pedro

Indisponibili: Provedel, Guendouzi Zaccagni, Immobile

Arbitro: Feliciani di Teramo

