Serie A: in campo Atalanta-Verona 2-0 DIRETTA

In campo Atalanta-Verona 2-0 DIRETTA

ATALANTA-Hellas Verona 2-0 al 18'! Rete di Ederson! Dopo l'errore di Suslov, la Dea parte in contropiede, con Scamacca che di prima intenzione lancia a campo aperto Ederson. Il brasiliano entra in area e conclude con il piatto destro, mettendo la palla verso il palo di destra.

ATALANTA-Hellas Verona 1-0 al 13'! Rete di Scamacca! La squadra di Gasperini recupera la palla in zona trequarti, con Koopmeiners che serve in area Scamacca. La palla si alza e il numero 90 la colpisce a mezza altezza con il collo, spedendola sotto la traversa e trovando così la rete del vantaggio.

Baroni schiera una difesa a quattro con Dawidowicz e Magnani centrali e Centonze e Cabal terzini, davanti a Montipò. In mediana agiranno Dani Silva e Folorunsho, mentre in zona trequarti ci saranno Suslov, Noslin e Lazovic. Davanti l’unica punta sarà Bonazzoli.

Gasperini effettua qualche cambio in vista del ritorno di Europa League contro il Liverpool: tra i pali rientra Carnesecchi, con Toloi, Djimsiti e Hien a formare il terzetto difensivo. A centrocampo assente De Roon per squalifica; tocca dunque a Pasalic retrocedere al fianco di Ederson. Sulle fasce ci saranno Holm e Ruggeri. In attacco scelti De Keteleare e Scamacca, con Koopmeiners in zona trequarti..

Riproduzione riservata © Copyright ANSA