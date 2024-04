Fastidio alla gamba per Sinner, a Montecarlo 2/o ko del 2024

Non basta la giornata poco felice della giudice di sedia che nega il doppio break nel set decisivo: ci si mettono anche i problemi fisici quando manca davvero poco per centrare il poker di finali in stagione. Ed ecco che Jannik Sinner, per il secondo anno di fila, è costretto a salutare in semifinale il Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro, n.2 del ranking e del seeding, ha ceduto per 6-4 3-6 6-3, dopo quasi due ore e tre quarti di lotta, al greco Stefanos Tsitsipas, n.12 ATP -, due volte campione nel Principato (2021 e 2022), che invece centra la sua terza finale monegasca e domani sfiderà Casper Ruud che ha eliminato il n.1 del ranking, Novat Djokovic 6-4 1-6 6-4.

Per Sinner è arrivata la seconda sconfitta in stagione dopo quella contro Alcaraz ad Indian Wells, sempre in semifinale, a fronte di ben 25 vittorie. La chiamata sbagliata del giudice di sedia su un punto che lo avrebbe portato sul 4-1 e doppio break nel terzo set, e poi un problema fisico nel finale di partita, hanno negato a Jannik Sinner la possibilità di conquistare la sua seconda finale su terra in carriera (dopo quella di Umago 2022), ma Sinner in conferenza stampa spegne ogni polemica con il suo fair play: "La palla era fuori e avrei raggiunto il doppio break? Lo so, ma non è il mio ruolo quello di giudicare la palla buona o fuori - le parole dell'altoatesino - In un momento così penso solo a giocare. So che era fuori di tanto, ma ognuno fa degli errori e vanno accettati. Chiaramente adesso fa male perché l'episodio è caldo, ma è andata così. Quello che è successo dopo forse è una conseguenza di quel momento. Ho avuto dei crampi per il nervosismo, ma bisogna accettare il verdetto del campo". E mentre sui social divampa la 'rivolta' per l'errore della giudice di sedia, Sinner placa gli animi e guarda avanti mostrandosi equilibrato e pacato, come sempre.

"Non si può fare nulla adesso, questa partita è già il passato - ribadisce in conferenza stampa - Resta duro da accettare, perché stavo giocando un gran tennis. Io faccio errori e li fanno anche gli arbitri: non è mai facile perché dopo momenti come questi le partite possono cambiare". La chiamata al fisioterapista nel momento in cui la partita stava girando non nasconde nulla di grave. "Ho giocato tante partite negli ultimi mesi. E' positivo aver fatto un'altra semifinale in un 1000, ho bisogno di un po' di tempo per recuperare mentalmente e fisicamente.

Video Sinner fermato da un infortunio, in finale a Montecarlo va Tsitsipas

Madrid sarà un torneo di totale preparazione per Roma e Parigi, e lavoreremo molto in palestra. Da Roma cambierà tutto e si cercherà di ricavare il massimo. Bisogna mettere tanta benzina in corpo per i prossimi mesi, anche perché poi ci sono Roland Garros, Wimbledon e le Olimpiadi". Quando gli chiedono se rimpiange di non aver segnalato il doppio fallo di Tsitsipas, Sinner rimane sulla sua posizione. "Ripeto che tutti fanno errori. Oggi ho perso una partita importante, ma non sempre va come si vuole. Bisogna prenderla con un sorriso anche se non è semplice. Domani al posto di giocare una bella finale sul centrale, sarò a casa".

"Tsitsipas è un ottimo giocatore, che qui si esalta - prosegue Sinner - Io ho risposto male nel primo set e nella partita in generale: soprattutto sulla seconda potevo fare meglio. Non ho servito benissimo negli ultimi game, ma può capitare". Il primo set non è da Sinner: l'azzurro subisce subito il break dopo soli tre game, un fardello che si porta dietro per tutto il set nel quale non riesce a ingranare nè con la prima di servizio né con la celeberrima risposta. Nel finale della frazione di gioco Sinner sembra però ritrovare fiducia nei suoi colpi e, dopo aver ceduto per 6-4, scappa via subito nel secondo set. La partita cambia, Sinner tiene a distanza il greco e si aggiudica 6-3 il secondo set. All'inizio del terzo set Sinner scappa, c'è tempo anche per un secondo break sul 3-1, ma l'arbitro non vede un secondo doppio fallo di Tsitsipas che permette al greco di rimanere in partita, ottiene cinque palle break per riportare la sfida in pareggio e passa nuovamente in vantaggio fino al 6-4 che gli vale la finale contro Ruud.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA