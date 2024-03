Restano gravi le condizioni di Joe Barone

Sono ancora gravi le condizioni di Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina colpito da un grave malore prima della partita di ieri contro l'Atalanta a Bergamo.

La Fiorentina fa sapere che il manager "rimane ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano in condizioni cliniche critiche", e le sue "funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale". "Ogni previsione prognostica è attualmente fuori luogo", prosegue la Fiorentina.

"La famiglia Barone, la famiglia Commisso e tutta la Fiorentina - prosegue il comunicato della società viola - ringraziano il San Raffaele e tutta l'equipe del Professor Zangrillo per l'operato che è stato messo in atto fin dal primo momento".

Poco dopo le 11 di questa mattina ha varcato l'ingresso dell'ospedale anche Alessandro Moggi, manager tra gli altri del giocatore viola Nico Gonzales, giunto in ospedale per sincerarsi del manager viola che in mattinata ha ricevuto la visita dei 4 figli, appositamente giunti dagli Stati Uniti. Da ieri, all'ospedale milanese, è presente il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè.

